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11:46 (мск), источник: Sputnik.by

Два троллейбуса столкнулись вечером в Минске

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек, произошло накануне.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Пассажир троллейбуса пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия во вторник вечером в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Нетипичная авария произошла на улице Аранской. Столкнулись два троллейбуса «Белкоммунмаша».

По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Один из пассажиров троллейбуса-участника ДТП получил телесные повреждения. У одного из троллейбусов разбито лобовое стекло.

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