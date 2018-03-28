Два троллейбуса столкнулись вечером в Минске

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Пассажир троллейбуса пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия во вторник вечером в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Нетипичная авария произошла на улице Аранской. Столкнулись два троллейбуса «Белкоммунмаша».