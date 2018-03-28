Два троллейбуса столкнулись вечером в Минске

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Пассажир троллейбуса пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия во вторник вечером в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Нетипичная авария произошла на улице Аранской. Столкнулись два троллейбуса «Белкоммунмаша».
По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Один из пассажиров троллейбуса-участника ДТП получил телесные повреждения. У одного из троллейбусов разбито лобовое стекло.
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