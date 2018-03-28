Минчанин 30 лет получал пенсию за умершую мать

В РУВД Минска обратились работники территориального органа социальной зашиты для установления местонахождения старейшей жительницы Минска 1904 года рождения. Соцработники несколько раз пытались посетить женщину по месту жительства, однако ее сын утверждал, что она проживает в сельской местности Гродненской области. В ходе проверки было установлено, что женщина скончалась в 1988 году в возрасте 84 лет. Родственники женщину захоронили, однако сын умершей скрыл от органов соцзащиты факт смерти матери и с 1988 года получал ее пенсию в банке по доверенности.