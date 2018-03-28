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17:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане парень на «Ладе» погиб, въехав в ограду на опасном повороте

В Бавлах накануне ночью погиб 22-летний водитель «Лады» 14-й модели, который въехал в ограду и опрокинулся, об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 27 марта в 1:50 водитель «Лады» на перекрестке улиц Первомайская-Октябрьская на высокой скорости въехал в ограду, установленную на опасном повороте, после чего авто опрокинулось в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

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