В Татарстане парень на «Ладе» погиб, въехав в ограду на опасном повороте
В Бавлах накануне ночью погиб 22-летний водитель «Лады» 14-й модели, который въехал в ограду и опрокинулся, об этом сообщили в ГИБДД.
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В Бавлах накануне ночью погиб 22-летний водитель «Лады» 14-й модели, который въехал в ограду и опрокинулся, об этом сообщили в ГИБДД.
Предварительно, 27 марта в 1:50 водитель «Лады» на перекрестке улиц
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
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