В Петербурге полицейские обнаружили мастерскую по изготовлению бомб
Её организовал 17-летний школьник.
Её организовал 17-летний школьник.
В Петербурге полицейские обнаружили мастерскую по изготовлению бомб.
Инцидент произошел в Курортном районе. Лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств организовал 17-летний школьник. Он попал в поле зрения правоохранителей при отработке информации по незаконному обороту оружия.
Полицейские изъяли у подростка ружье, 35 боеприпасов, три самодельных зажигательных устройства с запалом и химические реактивы для изготовления СВУ. В отношении него возбудили уголовное дело.
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