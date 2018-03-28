В Петербурге полицейские обнаружили мастерскую по изготовлению бомб.

Инцидент произошел в Курортном районе. Лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств организовал 17-летний школьник. Он попал в поле зрения правоохранителей при отработке информации по незаконному обороту оружия.

Полицейские изъяли у подростка ружье, 35 боеприпасов, три самодельных зажигательных устройства с запалом и химические реактивы для изготовления СВУ. В отношении него возбудили уголовное дело.