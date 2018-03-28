Под Севастополем сгорела грузовая «ГАЗель»

Скорее всего, причиной возгорания стало замыкание в электропроводке. Отметим, что еще до приезда пожарных машина выгорела полностью. Но! Отметим и «подвиг водителя», который, поняв, что огонь победить уже не может спас груз — почтовые посылки и бандероли. Поступок самоотверженный.