Самарской таможней выявлены три фуры с контрафактом
Они перевозили 32 106 единиц спортивной обуви.
Они перевозили 32 106 единиц спортивной обуви.
Самарской таможней в середине марта проведены мероприятия в рамках работы мобильной группы по недопущению
проникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности.
В ходе проведенных мероприятий были выявлены три фуры из Кыргызской Республики, перемещавшие товар в один из торговых центров Москвы. В результате проведенных таможенных досмотров выявлено наличие 32 106 единиц товаров, маркированных товарными знаками Adidas (18 тысяч пар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok.
Представители правообладателей Reebok, Nike и Adidas подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции, и оценили ущерб в десятки миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный правообладателям известных брендов, составил более 130 миллионов рублей, сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.