Самарской таможней выявлены три фуры с контрафактом

Самарской таможней в середине марта проведены мероприятия в рамках работы мобильной группы по недопущению

проникновения на территорию Российской Федерации продукции с признаками контрафактности.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены три фуры из Кыргызской Республики, перемещавшие товар в один из торговых центров Москвы. В результате проведенных таможенных досмотров выявлено наличие 32 106 единиц товаров, маркированных товарными знаками Adidas (18 тысяч пар обуви), Nike (5997 пар обуви), Lacoste, Asics (2720 пар спортивной обуви), Reebok.