Главу филиала госпредприятия поймали со взяткой в 20 млн тенге в Костанайской области
В суд Костаная поступило дело в отношении временно исполняющего обязанности директора филиала госпредприятия «Енбек-Костанай» Комитета
В суд Костаная поступило дело в отношении временно исполняющего обязанности директора филиала госпредприятия «Енбек-Костанай» Комитета
36-летний мужчина, который в то время руководил предприятием, обвиняется в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере должностному лицу, сообщили в
Он объяснил, что деньги ему были нужны для того, чтобы передать их сотрудникам антикоррупционной службы и в органы прокуратуры для решения вопроса по проводимой проверке и прекращении уголовного дела. Директор «Енбек-Костанай» получил всю сумму на руки в автомобиле на выезде из города. Филиал «Енбек-Костанай» занимается хозяйственной деятельностью исправительных учреждений Костанайской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.