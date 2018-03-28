Главу филиала госпредприятия поймали со взяткой в 20 млн тенге в Костанайской области

36-летний мужчина, который в то время руководил предприятием, обвиняется в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере должностному лицу, сообщили в пресс-службе областного суда. Подозреваемый, будучи начальником предприятия «Енбек-Костанай», склонял руководителя отдела госзакупок данного предприятия к даче взятки на сумму 20 млн тенге.

Он объяснил, что деньги ему были нужны для того, чтобы передать их сотрудникам антикоррупционной службы и в органы прокуратуры для решения вопроса по проводимой проверке и прекращении уголовного дела. Директор «Енбек-Костанай» получил всю сумму на руки в автомобиле на выезде из города. Филиал «Енбек-Костанай» занимается хозяйственной деятельностью исправительных учреждений Костанайской области.