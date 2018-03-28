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12:07 (мск), источник: VN.ru

Минобразования отправило комиссию на место обрушения в школе

ЧП произошло на первом этаже в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области. Сегодня, 28 марта, там обрушилась часть внутренней перегородки. Погибших и пострадавших нет.

Размер рухнувшей перегородки — два на три метра.

Как рассказал собеседник РИА Новости, здание школы в селе Бобровка — двухэтажное. В июне 2016 года его признали частично аварийным, под учебный процесс использовался только второй этаж.

К ликвидации последствий обрушения привлекли 12 человек и четыре единицы техники.

И.о. министра образования Новосибирской области Александр Флек направил специальную комиссию в село Бобровка Сузунского района. Комиссия должна провести обследование здания и дать рекомендации по дальнейшей его эксплуатации.

«В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы. Проведение капитального ремонта здания школы запланировано в период летних каникул 2018 года, на эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено порядка 40 млн рублей», — сообщил и.о. министра Александр Флек.

Справка. В школе села Бобровка Сузунского района обучается 290 детей: начальная школа — 118 детей, основная школа — 121 ребенок, средняя школа — 29 детей, дошкольная группа — 21 ребенок. По данным краеведа села Петкеевой Прасковьи Васильевны, первая школа в Бобровке была частной. Ее организовал Бобровский Иван Севастьянович еще в 1898 году. Нынешнее здание школы было построено в 1980 году.

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