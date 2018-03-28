Задержана банда, совершившая разбойные нападения в районах ЮКО
Полицейские ЮКО задержали преступную группу, совершившую разбойные нападения в Сарагашском и Мактаральском районах, передает ИА «NewTimes.kz».
Полицейские ЮКО задержали преступную группу, совершившую разбойные нападения в Сарагашском и Мактаральском районах, передает ИА «NewTimes.kz».
По информации местной полиц.
ии, в дежурную часть ОП Сарагашского РУВД с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили разбойное нападения на дом соседей.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники
Как сообщается, в результате проведенных
«В ходе расследование следователи установили причастность задержанных к разбойному нападению, совершенному ими в Мактаральском районе в конце прошлого года. Полицейские не исключают причастность преступную группу к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье разбой», — проинформировали в полиции.
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