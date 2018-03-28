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12:07 (мск), источник: Newtimes.kz

Задержана банда, совершившая разбойные нападения в районах ЮКО

Полицейские ЮКО задержали преступную группу, совершившую разбойные нападения в Сарагашском и Мактаральском районах, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации местной полиц.

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ии, в дежурную часть ОП Сарагашского РУВД с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица совершили разбойное нападения на дом соседей.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные лица в масках ворвались в дом, избили и связали хозяина, его жену и детей. Затем они похитили деньги и золотые украшения и скрылись с места преступления. Потерпевшего, хозяина дома, с телесными повреждениями доставили в больницу», — сообщили в ДВД региона.

Как сообщается, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали преступную группу. Ими оказались жители Шымкента 1982, 1986, 1989, 1990 года рождения. Трое из членов преступной группы взяты под стражу. Остальные двое находятся в розыске. Подозреваемые ранее судимые.

«В ходе расследование следователи установили причастность задержанных к разбойному нападению, совершенному ими в Мактаральском районе в конце прошлого года. Полицейские не исключают причастность преступную группу к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье разбой», — проинформировали в полиции.

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