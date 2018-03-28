МАЗ не пропустил военную колонну в Березе и врезался в БТР
Водитель проигнорировал сигналы машин сопровождения, в результате чего и произошла авария.
Водитель проигнорировал сигналы машин сопровождения, в результате чего и произошла авария.
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Представители ГАИ и Следственного комитета выясняют обстоятельства столкновения грузовика и бронетранспортера, сообщили Sputnik в среду в Минобороны республики.
ДТП с участием военной техники произошло сегодня утром в городе Береза — водитель МАЗа не пропустил колонну военной техники, следовавшую в сопровождении автомашин ГАИ и Военной автоинспекции. В результате гражданская машина столкнулась с БТР.
Мужчина, управлявший грузовиком, получил травму ноги и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
В Минобороны отметили, что водитель МАЗа до столкновения проигнорировал сигналы машин сопровождения.
Ведомство также напомнило, что при встрече с организованными колоннами водители должны проявлять особое внимание и соблюдать ПДД.
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