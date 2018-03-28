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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский фермер и его жена обманули государство на 25 миллионов рублей

На скамье подсудимых оказалась супружеская пара из Волгоградской области.

42-летнего фермера — владельца сельхозпредприятия и его 38-летнюю жену обвиняют в уклонении от уплаты налогов и обмане в особо крупном размере.

Как установило следствие, в 2013 году фермер вместе с женой, которая работала у него бухгалтером, чтобы получить кредиты на 18,5 миллионов рублей, предоставили в банк липовое поручительство от знакомой.

Но бизнес прибыли не дал, и кредит фермеры вовремя погасить не успели. Банк в принудительном порядке взыскал с поручителя около 7 миллионов рублей.

А у в 2016-м супруги вновь решились на аферу — включили в декларацию фиктивные данные о покупке сельхозпродукции у шести фирм, которые, как выяснилось позже, даже предпринимательской деятельностью не занимались. Зато это дало им право недоплатить в бюджет НДС на сумму свыше 18,7 миллионов рублей. Аферы вскрыли сотрудники регионального УЭБиПК ГУ МВД. Расследование вело СУ СК по региону.

Свою вину супруги уже признали. Прокуратура утвердила обвинение и направила дело в суд. Ожидать вердикта они будут находясь под домашним арестом. Им грозит до 6 лет лишения свободы, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

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