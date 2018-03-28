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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

На воронежском полигоне сожгли 186 килограммов наркотиков

Кроме того полицейские уничтожили мобильники и оргтехнику, которая использовалась в преступных целях.

На полигоне под Воронежем полицейские сожгли 163 килограмма наркотиков растительного происхождения и 23 килограмма синтетических, изъятых у жителей региона. Стоимость уничтоженного на розничном рынке оценивается в 50 миллионов рублей.

— Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — Судами различных инстанций было вынесено 544 приговора, уже вступивших в законную силу.

Полицейские также уничтожили мобильные телефоны, ноутбуки и другую оргтехнику, которая использовалась в преступных целях.

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