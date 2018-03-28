На воронежском полигоне сожгли 186 килограммов наркотиков

На полигоне под Воронежем полицейские сожгли 163 килограмма наркотиков растительного происхождения и 23 килограмма синтетических, изъятых у жителей региона. Стоимость уничтоженного на розничном рынке оценивается в 50 миллионов рублей.

— Все наркотические средства были изъяты в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами, приобщенными к уголовным делам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. — Судами различных инстанций было вынесено 544 приговора, уже вступивших в законную силу.