На воронежском полигоне сожгли 186 килограммов наркотиков
Кроме того полицейские уничтожили мобильники и оргтехнику, которая использовалась в преступных целях.
Кроме того полицейские уничтожили мобильники и оргтехнику, которая использовалась в преступных целях.
На полигоне под Воронежем полицейские сожгли 163 килограмма наркотиков растительного происхождения и 23 килограмма синтетических, изъятых у жителей региона. Стоимость уничтоженного на розничном рынке оценивается в 50 миллионов рублей.
— Все наркотические средства были изъяты в ходе
Полицейские также уничтожили мобильные телефоны, ноутбуки и другую оргтехнику, которая использовалась в преступных целях.
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