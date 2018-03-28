В Березинском районе за хищения задержали директора местного предприятия

Сотрудники БЭП Березинского РОВД пояснили, что в данном случае речь идет о фиктивном трудоустройстве работников. Проверка началась после получения оперативной информации, что женщина-руководитель длительное время получает зарплату за несуществующих на предприятии работников.

«После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что 7 апреля 2016 года директор предприятия фиктивно оформил на работу двух граждан для комплексного обслуживания зданий и сооружений. Женщина получала зарплату за двух несуществующих работников с апреля 2016 года по декабрь 2017 года. Всего за это время она незаконно обогатилась на сумму около 11,5 тысяч рублей. Примечательно, что на момент задержания женщина была депутатом районного совета», — рассказывает подробности начальник Управления БЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.