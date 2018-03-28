В Березинском районе за хищения задержали директора местного предприятия
В Березинском районе задержали директора ОАО «Погостский» по подозрению в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями.
В Березинском районе задержали директора ОАО «Погостский» по подозрению в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями.
Сотрудники БЭП Березинского РОВД пояснили, что в данном случае речь идет о фиктивном трудоустройстве работников. Проверка началась после получения оперативной информации, что
«После проведения комплекса
В результате в отношении задержанной 27 марта было возбуждено уголовное дело по статье «Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями». Проводится расследование.
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