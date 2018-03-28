Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе»
В руководстве Кемеровской области произошли первые отставки. В день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» губернатор выступил с видеообращением.
В руководстве Кемеровской области произошли первые отставки. В день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» губернатор выступил с видеообращением.
В России — день траура по погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе, в Ингушетии и в Приморье он продлится три дня. Белоруссия приспустила флаги и отменила развлекательные мероприятия. У посольств России в Латвии, Украине, Индонезии, а также других странах — цветы и свечи.
Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям Кузбасса. В видеообращении он заявил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе.
«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию. Посмотрите: Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что примите там. И уже чуть ли вот число погибшим там насчитывают уже, я не знаю, 600−700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили, трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И вот в это время, ну, всегда же на Руси было, ну, горе — всегда люди объединяются. А посмотрите, что вообще творится. Шахта “Юбилейная”. Два раза анонимные звонки. Шахта заминирована. Ну, какой порядок? Мы обязаны просто шахтеров поднимать. Теперь спускаем. Только спустили снова — шахта заминирована. Конкретно вот — “Юбилейная”. Теперь такие проходят звонки по шахте “Антоновск”. Шахта “Полосухинская”. Это все в районе Новокузнецка. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Зафиксировать наша служба не может пока.
На пранкера, которого упоминал Тулеев, в России завели дело о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ранее первый
Также стало известно об отставках в руководстве Кемеровской области. Уволены
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