Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе»

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию. Посмотрите: Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что примите там. И уже чуть ли вот число погибшим там насчитывают уже, я не знаю, 600−700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили, трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И вот в это время, ну, всегда же на Руси было, ну, горе — всегда люди объединяются. А посмотрите, что вообще творится. Шахта “Юбилейная”. Два раза анонимные звонки. Шахта заминирована. Ну, какой порядок? Мы обязаны просто шахтеров поднимать. Теперь спускаем. Только спустили снова — шахта заминирована. Конкретно вот — “Юбилейная”. Теперь такие проходят звонки по шахте “Антоновск”. Шахта “Полосухинская”. Это все в районе Новокузнецка. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Зафиксировать наша служба не может пока. Откуда-то идет там — в Джакарте, в Индонезии, он откуда-то там звонит. И вот под видом этого сейчас выступает прямо, представляете, вот вчера, допустим. “Мы — областной суд”, к семьям погибшим прямо обращается, “приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание”. Люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме. Просто травля идет со всех сторон. И, к сожалению, они уже пошли даже по семьям, вот по семьям погибших. Даже с ними уже начинают работать».