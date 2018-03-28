Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
12:57 (мск), источник: BFM.ru

Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе»

В руководстве Кемеровской области произошли первые отставки. В день траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» губернатор выступил с видеообращением.

Последнее по теме:
Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог
Источник: РИА "Новости"

В России — день траура по погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В Кузбассе, в Ингушетии и в Приморье он продлится три дня. Белоруссия приспустила флаги и отменила развлекательные мероприятия. У посольств России в Латвии, Украине, Индонезии, а также других странах — цветы и свечи.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям Кузбасса. В видеообращении он заявил, что определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей и получить выгоду на чужом горе.

«Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное. Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, и, соответственно, страшно просто раскачивать ситуацию. Посмотрите: Украина, телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что примите там. И уже чуть ли вот число погибшим там насчитывают уже, я не знаю, 600−700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили, трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Страшное это горе. И вот в это время, ну, всегда же на Руси было, ну, горе — всегда люди объединяются. А посмотрите, что вообще творится. Шахта “Юбилейная”. Два раза анонимные звонки. Шахта заминирована. Ну, какой порядок? Мы обязаны просто шахтеров поднимать. Теперь спускаем. Только спустили снова — шахта заминирована. Конкретно вот — “Юбилейная”. Теперь такие проходят звонки по шахте “Антоновск”. Шахта “Полосухинская”. Это все в районе Новокузнецка. Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Зафиксировать наша служба не может пока. Откуда-то идет там — в Джакарте, в Индонезии, он откуда-то там звонит. И вот под видом этого сейчас выступает прямо, представляете, вот вчера, допустим. “Мы — областной суд”, к семьям погибшим прямо обращается, “приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание”. Люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме. Просто травля идет со всех сторон. И, к сожалению, они уже пошли даже по семьям, вот по семьям погибших. Даже с ними уже начинают работать».

На пранкера, которого упоминал Тулеев, в России завели дело о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов заявил, что на стихийном митинге в память о жертвах пожара было много «подогретой молодежи», пришедшей на «спланированную акцию по дискредитации власти», и что люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают. Об этом Чернов журналистам. При этом он сам вчера выходил к митингующим и общался с родными погибших. На вопрос, почему Тулеев не вышал не митинг, его заместитель сказал, что это было правильное решение. 28 марта губернатор решил встретиться с родственниками погибших.

Также стало известно об отставках в руководстве Кемеровской области. Уволены вице-губернатор и руководитель аппарата главы региона Алексей Зеленин, а также начальник регионального департамента внутренней политики Нина Лопатина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в администрации региона. С какими формулировками они сняты с должностей, не уточняется.

Следите за развитием темы «Пожар в ТЦ в Кемерово»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
После сканала вокруг Скрипаля Мэй начала получать «дивиденды России»
Пожар в торговом центре в Кемерово
Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог
Охранник ТЦ в Кемерове не признал вину из-за невключенной пожарной сигнализации
Управляющая ТЦ в Кемерово предположила, почему был заперт кинотеатр
Тулеев: «определенные силы» пытаются «нажиться на чужом горе»
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
Умер сын создателя АК-47 конструктор Виктор Калашников
Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Преподаватель узнал, почему студентам тяжело дается математика
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь