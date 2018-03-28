Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Как собственный дом убивает вас
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
12:57 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге начали стучать по фасадам. Летит на машины

Инцидент с участием сотрудников коммунальной службы и машиной произошел в Василеостровском районе города. На сей раз речь идет не о льдине — в Петербурге начинается весна.

Обстукивание фасада одного из домов на 9-й линии В. О. управляющая компания проводила днем 28 марта. Как сообщают участники портала «Мегаполис», жилищники решили не ждать, когда машины уберут с проезжей части.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сначала Citroen прикрыли только сбоку, но результат не заставил себя ждать — на крышу машины прилетел кусок штукатурки», — говорит очевидец и добавляет, что после падения машину накрыли еще и сверху.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Шумахер не сдается
Беспилотники приветствуют кандидатов на премию Дарвина
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Источник: вице-губернатор Кемеровской области снят с должности
Умер сын создателя АК-47 конструктор Виктор Калашников
Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Преподаватель узнал, почему студентам тяжело дается математика
В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь