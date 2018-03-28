В Петербурге начали стучать по фасадам. Летит на машины

Обстукивание фасада одного из домов на 9-й линии В. О. управляющая компания проводила днем 28 марта. Как сообщают участники портала «Мегаполис», жилищники решили не ждать, когда машины уберут с проезжей части.

«Сначала Citroen прикрыли только сбоку, но результат не заставил себя ждать — на крышу машины прилетел кусок штукатурки», — говорит очевидец и добавляет, что после падения машину накрыли еще и сверху.