В Петербурге начали стучать по фасадам. Летит на машины
Инцидент с участием сотрудников коммунальной службы и машиной произошел в Василеостровском районе города. На сей раз речь идет не о льдине — в Петербурге начинается весна.
Инцидент с участием сотрудников коммунальной службы и машиной произошел в Василеостровском районе города. На сей раз речь идет не о льдине — в Петербурге начинается весна.
Обстукивание фасада одного из домов на 9-й линии В. О. управляющая компания проводила днем 28 марта. Как сообщают участники портала «Мегаполис», жилищники решили не ждать, когда машины уберут с проезжей части.
«Сначала Citroen прикрыли только сбоку, но результат не заставил себя ждать — на крышу машины прилетел кусок штукатурки», — говорит очевидец и добавляет, что после падения машину накрыли еще и сверху.
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