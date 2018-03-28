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13:00 (мск), источник: ivbg.ru

Обе «Меги» проверит прокуратура и МЧС

Около полудня 28 марта началась проверка торгово-развлекательных комплексов «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Именно «Мега», по сути, является самым крупным по вместимости и площади торгово-развлекательным комплексом на территории Ленинградской области. Как сообщили нашему изданию в ГУ МЧС по региону, проверка проводится с участием представителей сразу нескольких ведомств. В частности это рабочие группы, состоящие из представителей прокуратуры, сотрудники МЧС и правительства области.

Ранее ivbg.ru провёл «народную» экспертизу нескольких торгово-развлекательных центров Выборга, результаты которых можно увидеть в наших сюжетах в группе ВКонтакте. Ранее Генпрокуратура сообщила, что намерена проверить абсолютно все торгово-развлекательные комплексы из-за пожара в Кемерове.

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