Управляющая ТЦ в Кемерово предположила, почему был заперт кинотеатр

Источник: РИА "Новости"

По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело, до 29 марта задержаны управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко и сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин, сообщил, что следователи выясняют, по какой причине двери в кинозалах ТЦ были закрыты. Он предположил, что, возможно, так боролись с безбилетниками.

«Никакого распоряжения о закрытии дверей кинотеатра не было. Если это сделал конкретный сотрудник, то это была его личная халатность, за которую он должен нести ответственность… У нас были безбилетники, и их просто не пускали в зал. Никогда никакой борьбы с тем, что кто-то врывается в кинозалы, не было», — сказала Судденок.

Она считает, что двери оказались закрыты из-за технических неполадок. При этом Судденок подчеркнула, что данный вопрос не относится к ее обязанностям. «Оба контролера кинотеатра в тот день — Болотенко Олеся и Наймушина Наталья — сообщили мне, что вывели всех людей и сами живы и здоровы», — рассказала она.

«Рассчитываю на то, что суд докажет мою невиновность. Если бы я знала причины на 100%, я бы знала, кто к этому причастен. Если техническая неполадка, то виновны люди, ответственные за это. Если есть халатность сотрудника, то это его персональная ответственность», — добавила Судденок.