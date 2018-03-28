Охранник ТЦ в Кемерове не признал вину из-за невключенной пожарной сигнализации

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«Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе», — сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения.

Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

Ранее сообщалось, что по факту пожара задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).

Во вторник суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненко — сотрудника и руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В ходе расследования выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России 28 марта день траура.