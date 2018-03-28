В Воронеже неизвестный сообщил о пожаре в торговом центре
На место приехали пожарные и обнаружили, что возгорания нет.
На место приехали пожарные и обнаружили, что возгорания нет.
Сотрудники полиции начали поверку по факту ложного сообщения о пожаре в торговом центре «Галерея Чижова» вечером во вторник, 28 марта. Полиция ищет звонившего.
Информация о возгорании в «Бургер Кинге» на 4 этаже ТЦ «Галерея Чижова» поступила дежурным в 20:17. На место приехали сотрудники экстренных служб и обнаружили, что пожара нет.
Сотрудники прокуратуры и МЧС Воронежской области начали массовую проверку торговых центров области на соблюдение пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Проверки планируется закончить к середине апреля.
При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Площадь пожара достигла 1,6 тыс. кв. м. Крыша и перекрытия между четвертым и третьим этажами обрушились. Расследованием уголовного дела занимаются следователи СК РФ.
Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общенациональным днем траура по погибшим при пожаре в торговом центре Кемерово. В Воронеже прошла акция памяти по погибшим.
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