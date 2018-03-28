Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог

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«Вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.

«Пожар возник в сухом бассейне с поролоновыми кубиками», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что проверяются также и другие версии. Источник уточнил, что в момент пожара системы оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и противодымной вентиляции не сработали.

По словам собеседника агентства, большинство погибших было обнаружено в кинозале, а также в районе эвакуационных выходов, которые, как и один из кинозалов, были закрыты.

Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании в Кемерове о том, что приоритетной для следствия остается версия о коротком замыкании как причине пожара. При этом он отметил, что есть и версия применения открытого огня, в которую они «меньше верят».