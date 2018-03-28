Четыре низководных моста подтопило в Ростовской области

«Остается в Дубовском и Мартыновском районах четыре хутора — четыре низководных моста подтоплены. Жизнедеятельность населения не нарушена, имеются обходные пути. Есть тенденция на снижение воды по четырем мостам», — пояснил он.
По его словам, ранее также был подтоплен мост в Миллеровском районе, но вода ушла, и мост открыт для движения. МЧС ведет работу с руководителями этих районов по контролю за ситуацией с подтопленными мостами.
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