Мужчина, пытавшийся ограбить банкомат Сбербанка в Екатеринбурге, устроил взрыв
Екатеринбург. 28 марта.
Екатеринбург. 28 марта.
«В настоящее время задержанный находится в полиции. По имеющейся информации, это ранее судимый гражданин 1978 года рождения. С ним проводятся
В
«Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам», — отметили в
Представитель
«Ремонт необходим в связи с повреждениями, которые зона самообслуживания получила в результате взрыва», — сказал агентству «Интерфакс-Урал» представитель
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