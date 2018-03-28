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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Мужчина, пытавшийся ограбить банкомат Сбербанка в Екатеринбурге, устроил взрыв

Екатеринбург. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полицейские задержали мужчину, напавшего на отделение банка в ночь на среду в Екатеринбурге, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-группе управления МВД России по городу.

«В настоящее время задержанный находится в полиции. По имеющейся информации, это ранее судимый гражданин 1978 года рождения. С ним проводятся следственно-оперативные действия. По факту инцидента в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили попытку ограбления отделения банка по улице Титова, 22.

«Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам», — отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы добавил, что мужчина пытался взорвать банкомат. В настоящее время отделение Сбербанка, в котором произошел инцидент, закрылось на ремонт.

«Ремонт необходим в связи с повреждениями, которые зона самообслуживания получила в результате взрыва», — сказал агентству «Интерфакс-Урал» представитель пресс-службы банка.

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