Мужчина, пытавшийся ограбить банкомат Сбербанка в Екатеринбурге, устроил взрыв

«В настоящее время задержанный находится в полиции. По имеющейся информации, это ранее судимый гражданин 1978 года рождения. С ним проводятся следственно-оперативные действия. По факту инцидента в ближайшее время будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили попытку ограбления отделения банка по улице Титова, 22.

«Во время происшествия никто не пострадал, денежные средства не похищены. Злоумышленник был задержан группой быстрого реагирования и передан представителям полиции. Служба безопасности Сбербанка оказывает содействие правоохранительным органам», — отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы добавил, что мужчина пытался взорвать банкомат. В настоящее время отделение Сбербанка, в котором произошел инцидент, закрылось на ремонт.