В Башкирии грузовая «Газель» провалилась под лёд на переправе

Утром 28 марта грузовая «Газель» провалилась в полынью, проезжая переправу через реку Уфа у села Караидель. Переправу закрыли. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.

На 300-метровом переправе лёд треснул, грузовик задними колесами провалился в полынью. По сообщению на место выехала оперативная группа МЧС, обстоятельства выясняются. Грузовик вытащили с помощью буксира.

«Сегодня распоряжением главы администрации Караидельского района эта переправа закрыта, — прокомментировал начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов. — Установлены запрещающие знаки. Ещё три ледовые переправы предполагается закрыть в первой декаде апреля. В случае резкого потепления — немедленно».