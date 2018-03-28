В Калининграде эвакуировали торговый центр «Акрополь»
В центре Калининграда днём в среду эвакуировали торговый центр «Акрополь», передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
В центре Калининграда днём в среду эвакуировали торговый центр «Акрополь», передаёт корреспондент «Нового Калининграда».
«По радио оповещают о необходимости покинуть здание. Человек 40−50 стоят на улице», — сообщил он.
При этом лифт, ведущий на улицу, продолжает работать. Не стали покидать рабочие места и сотрудники салона связи с выходом на улицу.
Как сообщили в
Напомним, во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил совместно с федеральными органами проверить торговые и развлекательные центры, работающие в регионе. Решение было принято после трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли не менее 64 человек, в том числе 41 ребёнок.
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