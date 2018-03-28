В Калининграде эвакуировали торговый центр «Акрополь»

Источник: Новый Калининград

«По радио оповещают о необходимости покинуть здание. Человек 40−50 стоят на улице», — сообщил он.

При этом лифт, ведущий на улицу, продолжает работать. Не стали покидать рабочие места и сотрудники салона связи с выходом на улицу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, скорее всего эвакуация связана с проверкой. «Если был бы пожар, мы бы знали», — сказали в МЧС.