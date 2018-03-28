В Курумоче из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет «Саратовских авиалиний»
В среду, 28 марта, в 10:38 в аэропорту «Курумоч» совершил вынужденную посадку самолет ЯК-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Саратова в Оренбург, сообщил корреспонденту Волга Ньюс Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.