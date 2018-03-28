В Курумоче из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку самолет «Саратовских авиалиний»

В среду, 28 марта, в 10:38 в аэропорту «Курумоч» совершил вынужденную посадку самолет ЯК-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Саратова в Оренбург, сообщил корреспонденту Волга Ньюс Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко.