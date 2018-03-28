В Самаре из-за подозрительной сумки перекрыли Ново-Садовую

Источник: Reuters

В среду, 28 марта, в оперативные структуры Самары поступило сообщение о том, что на остановке в районе пересечения улиц Советской Армии и Ново-Садовой был обнаружен подозрительный предмет. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции, ОМОН, МЧС и скорая помощь.

Опасный участок пришлось оцепить. В связи с этим на Ново-Садовой образовалась огромная пробка.

Кроме того, из-за неведения в соцсетях начали распространятся панические и даже шокирующие сообщения о том, что там ведется настоящая перестрелка и что уже есть погибшие.