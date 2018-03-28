В Самаре из-за подозрительной сумки перекрыли Ново-Садовую
На месте ЧП работали сотрудники МЧС, ОМОН и скорая помощь.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС, ОМОН и скорая помощь.
В среду, 28 марта, в оперативные структуры Самары поступило сообщение о том, что на остановке в районе пересечения улиц Советской Армии и
Опасный участок пришлось оцепить. В связи с этим на
Кроме того,
Однако в ГУ МВД по Самарской области опровергли данную информацию. По данным правоохранителей, перекресток оцепили
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