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13:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта

Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с места ЧП.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, около часа дня загорелся автобус ПАЗ. На время тушения было полностью перекрыто движение по Зеленскому съезду, сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

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