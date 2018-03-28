Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта

Согласно информации, около часа дня загорелся автобус ПАЗ. На время тушения было полностью перекрыто движение по Зеленскому съезду, сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.