Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта
Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с места ЧП.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Автобус сгорел на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде 28 марта 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с места ЧП.
Согласно информации, около часа дня загорелся автобус ПАЗ. На время тушения было полностью перекрыто движение по Зеленскому съезду, сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.