Белорусу за контрабанду в Литву грозит штраф до 3 тысяч евро

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Гражданину Беларуси грозит штраф от 1400 до 3000 евро за попытку ввоза в Литву сигарет, сообщает литовская служба охраны границ.

Белорус, который следовал на автомобиле Citoren Berlingo, был задержан на КПП «Эйшишкес» (с белорусской стороны — «Дотишки»). При проверке его машины было обнаружено около 2998 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Контрабанда была спрятана в тайнике под днищем автомобиля. Как отметили в литовском ведомстве, это уже пятый случай подобных тайников, обнаруженных сотрудниками службы охраны границ.

Возбуждено уголовное дело, контрабандисту грозит штраф до 3000 евро. Кроме того, как сообщили в службе, у него может быть конфискован автомобиль.