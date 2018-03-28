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13:42 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусу за контрабанду в Литву грозит штраф до 3 тысяч евро

Гражданин Беларуси провозил в тайнике в своей машине около 3 тысяч пачек контрабандных сигарет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Гражданину Беларуси грозит штраф от 1400 до 3000 евро за попытку ввоза в Литву сигарет, сообщает литовская служба охраны границ.

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Белорус, который следовал на автомобиле Citoren Berlingo, был задержан на КПП «Эйшишкес» (с белорусской стороны — «Дотишки»). При проверке его машины было обнаружено около 2998 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Контрабанда была спрятана в тайнике под днищем автомобиля. Как отметили в литовском ведомстве, это уже пятый случай подобных тайников, обнаруженных сотрудниками службы охраны границ.

Возбуждено уголовное дело, контрабандисту грозит штраф до 3000 евро. Кроме того, как сообщили в службе, у него может быть конфискован автомобиль.

Как сообщала Национальная ассоциация производителей табака Литвы, за 2017 год бюджет станы из-за контрабанды недосчитался более 60 миллионов евро, а 85% нелегального рынка составляют именно белорусские сигареты. Акциз и НДС на сигареты в Литве составляет 80%, а с 1 марта они увеличатся еще на 5,4%.

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