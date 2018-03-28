Белорусу за контрабанду в Литву грозит штраф до 3 тысяч евро
Гражданин Беларуси провозил в тайнике в своей машине около 3 тысяч пачек контрабандных сигарет.
Гражданин Беларуси провозил в тайнике в своей машине около 3 тысяч пачек контрабандных сигарет.
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Гражданину Беларуси грозит штраф от 1400 до 3000 евро за попытку ввоза в Литву сигарет, сообщает литовская служба охраны границ.
Белорус, который следовал на автомобиле Citoren Berlingo, был задержан на КПП «Эйшишкес» (с белорусской стороны — «Дотишки»). При проверке его машины было обнаружено около 2998 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Контрабанда была спрятана в тайнике под днищем автомобиля. Как отметили в литовском ведомстве, это уже пятый случай подобных тайников, обнаруженных сотрудниками службы охраны границ.
Возбуждено уголовное дело, контрабандисту грозит штраф до 3000 евро. Кроме того, как сообщили в службе, у него может быть конфискован автомобиль.
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