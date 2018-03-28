В Татарстане раскрыли убийство «обнальщика» в поселке Константиновка

Источник: Аргументы и факты

По подозрению в убийстве задержали 27-летнего Андрея Мархачева и 34-летнего Азата Садрутдинова (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Обоим предъявили обвинение в разбое, Садрутдинову еще в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 18 декабря потерпевший с супругой приехали к дому по ул. Интернациональной на автомобиле Audi. В подъезде их ждали двое мужчин в масках, вооруженных пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Увидев супружескую пару, злоумышленника несколько раз выстрелили в потерпевшего, затем отобрали у него портфель, в котором лежали 2 млн рублей, и скрылись. От огнестрельных ранений спины и бедра 58-летний мужчина скончался.