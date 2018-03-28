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15:07 (мск), источник: ТАСС

В Ростовской области в зону подтопления могут попасть 43 населенных пункта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Около 1500 домов в 43 населенных пунктах Ростовской области могут попасть в зону подтопления в случае развития неблагоприятного прогноза — обильного таяния снега и подъема уровня рек. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин.

«У нас есть расчеты по наихудшему сценарию — при достижении уровня воды до опасных явлений в зону возможного подтопления могут попасть более 1500 домов или 1600 человек в 43 населенных пунктах. В целях подготовки к безаварийному пропуску половодья Главным управлением МЧС России по Ростовской области утвержден план. В каждом муниципальном районе прошли учения по реагированию на возможную ситуацию», — сказал он.

По его словам, на территории области паводкоопасный период разделяется на две части: на малых и средних реках, обусловленный вскрытием рек (в первой декаде марта), и на реке Дон, обусловленный таянием снега и сбрасыванием режима воды Цимлянского водохранилища (апрель-май).

«Согласно прогнозу Росгидромета, половодье в третьей декаде марта началось в Ростовской области. Происходит нерезкое таяние снега, поэтому вода подтаивает и стекает. Чрезвычайных ситуаций мы не прогнозируем, вместе с тем, Кашарский, Каменский, Миллеровский, Октябрьский, Заветинский, Мартыновский, Семикаракорский, Милютинский, Тарасовский, Ремонтненский, Обливский, Родионово- Несветайский районы и город Новочеркасск — это те районы и города, где уровни воды могут достичь неблагоприятных отметок, вода во дворы и к домам может подойти», — уточнил он.

Подготовка к паводкоопасному периоду началась еще в конце прошлого года. В 2017 году на расчистку русла рек, дноуглубительные работы было выделено около 33 млн рублей из областного бюджета, пояснил замначальника. С целью мониторинга обстановки региональный главк МЧС привлекает беспилотные летательные аппараты, развернуты гидрологические посты.

«Основное — мы просим органы местного самоуправления обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений. Потому что бывает, что они переполняются и плотина разрушается», — сказал он, добавив, что «в этом году благоприятная обстановка по паводку», в прошлом году в некоторых районах вводился режим ЧС.

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