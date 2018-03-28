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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

СК начал проверку после обрушения стены в новосибирской школе

Расследование идет по признакам состава преступления — «халатность».

Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту сообщений СМИ об обрушении стены в школе новосибирского села Бобровка.

— Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обрушения стены в школе села Бобровка Сузунского района по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 293 УК РФ — «Халатность», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК по области.

Ранее факт обрушения подтвердило региональное министерство образования. Врио министра Александр Флек сообщил, что в село для обследования здания направлена специальная комиссия. В ведомстве также утверждают, что в этом году, во время летних каникул, должен был пройти ремонт школы. В бюджете на это предусмотрено около 40 миллионов рублей.

— В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы, — сказал Александр Флек.

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