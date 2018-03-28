СК начал проверку после обрушения стены в новосибирской школе
Расследование идет по признакам состава преступления — «халатность».
Расследование идет по признакам состава преступления — «халатность».
Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту сообщений СМИ об обрушении стены в школе новосибирского села Бобровка.
— Проводится
Ранее факт обрушения подтвердило региональное министерство образования. Врио министра Александр Флек сообщил, что в село для обследования здания направлена специальная комиссия. В ведомстве также утверждают, что в этом году, во время летних каникул, должен был пройти ремонт школы. В бюджете на это предусмотрено около 40 миллионов рублей.
— В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы, — сказал Александр Флек.
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