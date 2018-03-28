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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Телепнев задержан на 48 часов по делу о нападении на DJ Smash

В Перми бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев задержан в порядке ст. 91 УПК по уголовному делу о нападении на Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Об этом «Ъ» рассказали знакомые с ситуацией источники.

Господин Телепнев, по их данным, стал подозреваемым в причинении вреда здоровью господину Ширману.

Напомним, в минувшем месяце в результате инцидента в пермском клубе «Дом культуры» музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. Он заявил, что его избили Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц). Оно было передано для расследования в СЧ УМВД по Перми ГУ МВД по Пермскому краю.

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