Александр Телепнев задержан на 48 часов по делу о нападении на DJ Smash

Господин Телепнев, по их данным, стал подозреваемым в причинении вреда здоровью господину Ширману.

Напомним, в минувшем месяце в результате инцидента в пермском клубе «Дом культуры» музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. Он заявил, что его избили Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич.