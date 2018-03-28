Александр Телепнев задержан на 48 часов по делу о нападении на DJ Smash
В Перми бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев задержан в порядке ст. 91 УПК по уголовному делу о нападении на Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Об этом «Ъ» рассказали знакомые с ситуацией источники.
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