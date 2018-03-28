Омич грозился спалить дом из-за недовольства своей машиной
Обмен автомобилей едва не привел к трагедии. 28 марта около 2 часов ночи экипаж Росгвардии приехали в садоводство «Нефтяник» по вызову.
Обмен автомобилей едва не привел к трагедии. 28 марта около 2 часов ночи экипаж Росгвардии приехали в садоводство «Нефтяник» по вызову.
Хозяйка дома рассказала, что поздно вечером к дому приехал незнакомый молодой человек. Он заявил, что ранее обменялся с ее мужем автомобилями и потребовал отдать 6 тысяч рублей и вернуть машину. Незнакомца не смутило, что мужчины не было дома, он продолжал пугать женщину, угрожая поджечь дом и машину.
Омичка была дома одна с двумя маленькими детьми, испугалась и обратилась в правоохранительные органы, после чего неизвестный сразу испарился. Его вскоре задержали на улице 22 Апреля в машине ВАЗ-2109.
Как выяснилось, 9 марта 18-летний владелец ВАЗ-2105 откликнулся на объявление о продаже машины ВАЗ-2109, причем продавец указывал, что на машине есть неоплаченные штрафы в 6 тысяч рублей. Парня это не смутило, в итоге они обменялись автомобилями по договору
Бывший хозяин машины отказал ему по телефону, поэтому молодой омич отправился прямо к его дому и устроил скандал. Парня доставили в отдел полиции, выяснилось, что ранее он был судим за кражу.
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