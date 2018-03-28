Звонки из тюремной камеры: крымчанин зарабатывал на доверчивых пенсионерах

Источник: РИА "Новости"

По информации следствия, первой пострадавшей стала 80-летняя жительница Коктебеля, которой рецидивист позвонил по телефону и представился соседом. «Знакомому» срочно понадобилась крупная сумма на короткий срок. Злоумышленник также предупредил потерпевшую, что о займе не должна узнать его супруга. Пожилая крымчанка поверила аферисту и перевела деньги на карту, указанную преступником.

Второй обманутой оказалась 60-летняя жительница Феодосии, которая перепутала мошенника со своим сыном и осуществила перевод 10 тыс рублей на его счет. Через несколько дней стало известно, что родственник не просил денег и вовсе не звонил в этот день матери. Обе женщины обратились в полицию.

«Денежные средства, полученные обманным путем, поступали в банковскую карту супруги злоумышленника, проживающую в Феодосии. Только в феврале 2018 года гражданин освободился из мест лишения свободы. От злоумышленника поступила явка с повинной», — говорится в сообщении ведомства.