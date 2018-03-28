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15:01 (мск), источник: Водитель Петербурга

Водитель, напавший на автобус с детьми, пробудет под арестом еще два месяца

Автомобилист, напавший на водителя автобуса с детьми на Октябрьской набережной, арестован еще на два месяца. Под стражей он пробудет до 25 мая. Решение вынес Невский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что обвиняемый в покушении на убийство Ализаде Мустафаев и его адвокат просили суд избрать более мягкую меру пресечения. Однако сделать это им не удалось.

Напомним, что 28 марта стало известно о том, что дело «ассистентки» Мустафаева вынесено в отдельное производство — женщина дала показания на автомобилиста.

ЧП произошло в конце 2017 года. Автобус с детьми ехал по Октябрьской набережной, когда машина Мустафаева подрезала его. В ответ на сделанное замечание ныне обвиняемый пырнул водителя автобуса ножом, его спутница махала битой. После этого парочка скрылась так, что их пришлось искать.

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