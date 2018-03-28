После трагедии в Кемерове в Нижнем Новгороде закрыли батутный парк

«Мы стараемся максимально заботиться о своих клиентах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего! В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности!» — говорится в сообщении.

«РГ» не удалось связаться с руководством батутного парка, чтобы узнать, о каких же «последних разработках» идет речь и что помешало внедрить их ранее.

В администрации ТЦ сообщили, что батутный парк закрыт временно из-за проверки эвакуационных выходов службой безопасности центра. Когда именно он откроется, пока неизвестно.