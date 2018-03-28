После трагедии в Кемерове в Нижнем Новгороде закрыли батутный парк

«Мы стараемся максимально заботиться о своих клиентах. Ваше здоровье и безопасность для нас превыше всего! В связи с трагическими событиями последних дней мы решили провести ряд мер и внедрить последние разработки в сфере обеспечения пожарной безопасности!» — говорится в сообщении.
«РГ» не удалось связаться с руководством батутного парка, чтобы узнать, о каких же «последних разработках» идет речь и что помешало внедрить их ранее.
В администрации ТЦ сообщили, что батутный парк закрыт временно из-за проверки эвакуационных выходов службой безопасности центра. Когда именно он откроется, пока неизвестно.
Напомним, пожар, случившийся 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, унес жизни 64 человек, из которых более 40 — дети. Задымление возникло на четвертом этаже, как раз в зоне отдыха для детей.
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