В Кишинёве задержали мужчину, который грабил столичных врачей
27-летнего мужчину задержали в столице по подозрению в кражах. По данным полиции, три из них произошли в Институте неврологии и нейрохирургии. Мужчина крал личные вещи врачей.
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27-летнего мужчину задержали в столице по подозрению в кражах. По данным полиции, три из них произошли в Институте неврологии и нейрохирургии. Мужчина крал личные вещи врачей.
Ущерб оценивают в восемь с половиной тысяч леев. Злоумышленника задержали на 30 суток. Теперь ему грозит до 50 тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы.
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