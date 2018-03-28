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14:47 (мск), источник: Publika.md

В Кишинёве задержали мужчину, который грабил столичных врачей

27-летнего мужчину задержали в столице по подозрению в кражах. По данным полиции, три из них произошли в Институте неврологии и нейрохирургии. Мужчина крал личные вещи врачей.

Источник: Publika.md

Ущерб оценивают в восемь с половиной тысяч леев. Злоумышленника задержали на 30 суток. Теперь ему грозит до 50 тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы.

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