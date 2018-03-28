В ростовском ТЦ «Мегамаг» эвакуировали людей

Она началась около 14:00.



«Сотрудники полиции выехали в ТЦ и провели проверку. Ничего опасного для жизни и здоровья не обнаружено, сумка была пустой». — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.



Ксения Пресникова, «Ъ-Юг».