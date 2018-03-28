В ростовском ТЦ «Мегамаг» эвакуировали людей
Сегодня в торговом центре «Мегамаг» эвакуировали людей
Сегодня в торговом центре «Мегамаг» эвакуировали людей
Она началась около 14:00.
«Сотрудники полиции выехали в ТЦ и провели проверку. Ничего опасного для жизни и здоровья не обнаружено, сумка была пустой». — сообщили в
Ксения Пресникова, «Ъ-Юг».
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