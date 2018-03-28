ЧС природного характера могут объявить в целом по ВКО
Аким области добивается, чтобы весь регион был признан пострадавшим от паводка, передает региональный портал
Аким области добивается, чтобы весь регион был признан пострадавшим от паводка, передает региональный портал
Напомним, ЧС природного характера местного масштаба была объявлена в трех районах ВКО: Аягозском, Глубоковском и Шемонаихинском.
Аким области Даниал Ахметов внес предложение, чтобы объявить ЧС природного характера во всем регионе. Такая информация прозвучала в ходе брифинга с заместителем министра внутренних дел РК Юрием Ильиным, который вчера прибыл в
«Сейчас ходатайство от руководства области находится на рассмотрении», — сообщил Ильин.
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