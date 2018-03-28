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14:57 (мск), источник: Newtimes.kz

ЧС природного характера могут объявить в целом по ВКО

Аким области добивается, чтобы весь регион был признан пострадавшим от паводка, передает региональный портал YK-news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Напомним, ЧС природного характера местного масштаба была объявлена в трех районах ВКО: Аягозском, Глубоковском и Шемонаихинском.

Аким области Даниал Ахметов внес предложение, чтобы объявить ЧС природного характера во всем регионе. Такая информация прозвучала в ходе брифинга с заместителем министра внутренних дел РК Юрием Ильиным, который вчера прибыл в Усть-Каменогорск.

«Сейчас ходатайство от руководства области находится на рассмотрении», — сообщил Ильин.

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