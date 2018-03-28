Путин поручил проверить торгово-развлекательные центры на предмет безопасности
НОВО-ОГАРЕВО: 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил
НОВО-ОГАРЕВО: 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил
«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами [на эту тему], нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», — сказал Путин на совещании с экономическим блоком правительства и администрации Кремля. «Нужно, чтобы это не приобрело характер
«Надо посмотреть внимательнее. Если
«Все посмотрим, Владимир Владимирович», — ответил Медведев. «Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения», — добавил он.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже
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