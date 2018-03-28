Путин поручил проверить торгово-развлекательные центры на предмет безопасности

Источник: Reuters

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами [на эту тему], нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», — сказал Путин на совещании с экономическим блоком правительства и администрации Кремля. «Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — подчеркнул он.

Путин также призвал «посмотреть еще и на действующее законодательство». «Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики», — отметил он. «Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей», — подчеркнул президент.

«Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — поручил глава государства.

«Все посмотрим, Владимир Владимирович», — ответил Медведев. «Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения», — добавил он.