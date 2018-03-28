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15:36 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил проверить торгово-развлекательные центры на предмет безопасности

НОВО-ОГАРЕВО: 28 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить деятельность торгово-развлекательных центров с точки зрения их безопасности. При этом глава государства призвал не допустить кампанейщины.

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Источник: Reuters

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами [на эту тему], нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода», — сказал Путин на совещании с экономическим блоком правительства и администрации Кремля. «Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — подчеркнул он.

Путин также призвал «посмотреть еще и на действующее законодательство». «Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики», — отметил он. «Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей», — подчеркнул президент.

«Надо посмотреть внимательнее. Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — поручил глава государства.

«Все посмотрим, Владимир Владимирович», — ответил Медведев. «Проанализируем действующую нормативную базу и представим предложения», — добавил он.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

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