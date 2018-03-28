Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд

Как сообщалось ранее, утром 11 февраля мужчина 1953 года рождения, находясь в приемном покое больницы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на медсестру бригады скорой помощи и ударил ее кулаком по лицу.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.