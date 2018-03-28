Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Федор Добронравов перенес инсульт
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
44-летнюю женщину осудили за желание кормить ребенка грудью
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как собственный дом убивает вас
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
15:28 (мск), источник: РИА Новости

Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, ударивший кулаком в лицо медсестру скорой помощи, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, утром 11 февраля мужчина 1953 года рождения, находясь в приемном покое больницы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на медсестру бригады скорой помощи и ударил ее кулаком по лицу.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Совет по сотрудничеству Петербурга и РБ почтил память погибших в Кемерово
Товарооборот между Петербургом и Белоруссией в 2017 году превысил $2 млрд
Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
МЧС проверит все российские торговые центры с кинозалами
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Американский пилот снял на видео северное сияние
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь