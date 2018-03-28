Суд удовлетворил ходатайство экс-депутата Владимира Сюсина об УДО
Во вторник, 27 марта, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Натальи Кузиной удовлетворил ходатайство об
Во вторник, 27 марта, суд Куйбышевского района Самары под председательством судьи Натальи Кузиной удовлетворил ходатайство об
Напомним, что Сюсина обвиняли в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Якобы он требовал у давнего знакомого Валерия Аникина, которому бывший депутат, предположительно, помог сохранить незаконно установленную автомойку рядом с ТЦ «Самолет», регулярное денежное вознаграждение и бесплатную мойку авто для себя и семьи. В версии обвиняемого, изъятые у него при задержании 1,25 млн руб. были его долей при разделе общего с Аникиным бизнеса.
19 апреля 2017 года суд Кировского района Самары под председательством Дмитрия Горькова переквалифицировал обвинение
Находившегося во время процесса под домашним арестом Владимира Сюсина взяли под стражу в зале суда.
Также суд взыскал с
С приговором не согласилась ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Как сообщила в своей жалобе в облсуд адвокат Елена Строилова, по ее мнению, Сюсин подлежит оправданию.
Позиция прокуратуры сводится к следующему: суд ранее необоснованно изменил статью обвинения с «Получения взятки» на «Покушение на мошенничество». Поэтому надзорный орган потребовал приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение.
Но 4 июля 2017 года Областной суд оставил приговор Владимиру Сюсину без изменений.
Также в суде Куйбышевского района Самары корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что сейчас Владимир Сюсин находится в колонии ИК-5. И если в установленный законом 10-дневный срок постановление суда об УДО не будет обжаловано, он выйдет на свободу.
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