ДТП в Каушанском районе Молдовы: двое пострадавших, один из них — ребенок

Страшное ДТП произошло в Каушанском районе, рядом с селом Григорьевка во вторник, 27 марта, в 18:35. Находясь за рулем Audi Q7, 42-летняя водительница протаранила машину, в которой находился 40-летний мужчина и два пассажира — 39-летняя женщина и ее 11-летний сын, сообщает realitatea.md.