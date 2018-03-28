ДТП в Каушанском районе Молдовы: двое пострадавших, один из них — ребенок
Полиция выясняет детали произошедшего.
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Полиция выясняет детали произошедшего.
Страшное ДТП произошло в Каушанском районе, рядом с селом Григорьевка во вторник, 27 марта, в 18:35. Находясь за рулем Audi Q7, 42-летняя водительница протаранила машину, в которой находился 40-летний мужчина и два пассажира — 39-летняя женщина и ее 11-летний сын, сообщает realitatea.md.
Матери и ее ребенку понадобилась помощь медиков — их отправили в Каушанскую районную больницу. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Полиция сообщает, что причина аварии — обгон, совершенный Audi Q7. Сейчас детали произошедшего выясняются.
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