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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Черикове работники МЧС спасли женщину, которая упала в колодец

Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение спасателям поступило в 27 марта в 6−20 утра: сотрудникам МЧС рассказали, что в колодце деревне Долгое Чериковского района находится женщина. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили на глубине 12 метров 64-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба МЧС. Она сидела на ведре по пояс в воде и ждала помощи.

Спасатели с помощью веревки спустились вниз, надели на женщину пояс пожарного и вытащили ее из колодца. Пострадавшую осмотрела бригада «скорой помощи», а затем женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Как женщина оказалась в колодце, она не объяснила. По предварительным данным, пострадавшая была пьяна.

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