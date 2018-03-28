В Черикове работники МЧС спасли женщину, которая упала в колодец
Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде.
Пенсионерка сидела на ведре по пояс в воде.
Сообщение спасателям поступило в 27 марта в 6−20 утра: сотрудникам МЧС рассказали, что в колодце деревне Долгое Чериковского района находится женщина. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили на глубине 12 метров 64-летнюю пенсионерку, сообщает
Спасатели с помощью веревки спустились вниз, надели на женщину пояс пожарного и вытащили ее из колодца. Пострадавшую осмотрела бригада «скорой помощи», а затем женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Как женщина оказалась в колодце, она не объяснила. По предварительным данным, пострадавшая была пьяна.
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