В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ

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Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Антюшин заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.

Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.