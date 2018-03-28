В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в сгоревшем
КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в сгоревшем
Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.
Антюшин заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.
Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
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