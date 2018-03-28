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15:34 (мск), источник: РИА Новости

В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ

КЕМЕРОВО, 28 мар — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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фотографии

Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.

«Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Антюшин заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.

Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

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