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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Во Владимире загорелся ехавший проверять пожарную безопасность ТЦ автобус МЧС с журналистами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU. Возгорание в моторном отсеке произошло в автобусе «ПАЗ», в котором представители МЧС по Владимирской области и журналисты направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел в среду днем около остановки «Гостиница «Заря».

«Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал», — сказал представитель МЧС.

Журналистам выделили другой автобус, на котором они продолжили рейд по торговым центрам.

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