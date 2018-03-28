Во Владимире загорелся ехавший проверять пожарную безопасность ТЦ автобус МЧС с журналистами

«Журналисты и представитель МЧС выехали сегодня на автобусе, принадлежавшем ведомству, на проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Вскоре в салоне возникло задымление, а потом возгорание в моторном отсеке. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и ликвидировал возгорание. Никто из 12 человек, находившихся в автобусе, не пострадал», — сказал представитель МЧС.