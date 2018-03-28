Автобус мчс с журналистами немножко загорелся. Ехали с мчс проверять торг центры на готовность к чс. pic.twitter.com/iJgexPP6ok— Владимир Чучадеев (@chuchadeev) March 28, 2018
Во Владимире загорелся ехавший проверять пожарную безопасность ТЦ автобус МЧС с журналистами
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU. Возгорание в моторном отсеке произошло в автобусе «ПАЗ», в котором представители МЧС по Владимирской области и журналисты направлялись на проверку соблюдения пожарной безопасности местными торговыми центрами, сообщили «Интерфаксу» в
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