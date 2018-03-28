Волонтеры нашли родственников мужчины, скончавшегося на остановке

Как рассказали 36on.ru поисковом отряде «Черноземье», волонтеры обошли магазины, расположенные по пути следования автобуса, в котором ехал мужчина, пытаясь выяснить, не знает ли погибшего кто-то из продавцов.
— Целый день ребята опрашивали граждан и результат не заставил себя ждать, в итоге нашли родственников, которые даже и подумать не могли, что такая трагедия приключилась у них в семье, — пояснили в отряде.
Информация была передана родственникам, личность скончавшегося мужчины установлена, им оказался 59-летний местный житель. Как выяснилось, мужчине стало плохо в маршрутке, он вышел на остановке и там скончался.
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