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16:45 (мск), источник: 36on.ru

Волонтеры нашли родственников мужчины, скончавшегося на остановке

Воронежские волонтеры смогли отыскать родственников мужчины, тело которого было найдено недавно на остановке общественного транспорта на улице Челюскинцев — с соответствующей просьбой к добровольцам обратились сотрудники полиции.

Как рассказали 36on.ru поисковом отряде «Черноземье», волонтеры обошли магазины, расположенные по пути следования автобуса, в котором ехал мужчина, пытаясь выяснить, не знает ли погибшего кто-то из продавцов.

— Целый день ребята опрашивали граждан и результат не заставил себя ждать, в итоге нашли родственников, которые даже и подумать не могли, что такая трагедия приключилась у них в семье, — пояснили в отряде.

Информация была передана родственникам, личность скончавшегося мужчины установлена, им оказался 59-летний местный житель. Как выяснилось, мужчине стало плохо в маршрутке, он вышел на остановке и там скончался.

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