Волонтеры нашли родственников мужчины, скончавшегося на остановке

Как рассказали 36on.ru поисковом отряде «Черноземье», волонтеры обошли магазины, расположенные по пути следования автобуса, в котором ехал мужчина, пытаясь выяснить, не знает ли погибшего кто-то из продавцов.

— Целый день ребята опрашивали граждан и результат не заставил себя ждать, в итоге нашли родственников, которые даже и подумать не могли, что такая трагедия приключилась у них в семье, — пояснили в отряде.