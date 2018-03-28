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15:35 (мск), источник: АиФ Самара

На самарской обводной дороге во время движения загорелся прицеп автомобиля

Причина возгорания устанавливается.

В среду, 28 марта, в 00:34, в Красноярском районе, на первом километре обводной автодороги Самары, во время движения загорелся прицеп автомобиля, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выехали спасательные подразделения в количестве четырех человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина возгорания прицепа устанавливается.

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