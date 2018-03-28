На самарской обводной дороге во время движения загорелся прицеп автомобиля
Причина возгорания устанавливается.
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Причина возгорания устанавливается.
В среду, 28 марта, в 00:34, в Красноярском районе, на первом километре обводной автодороги Самары, во время движения загорелся прицеп автомобиля, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выехали спасательные подразделения в количестве четырех человек личного состава и одна единица техники. Проводились
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