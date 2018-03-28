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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани суд продлил домашний арест фигуранту дела Минздрава Татарстана

В Казани Советский районный суд продлил срок домашнего ареста фигуранту дела Минздрава Татарстана Елене Фахрутдиновой, которую подозревают в мошенничестве на пять миллионов рублей. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия.

В пресс-службе районного суда уточнили, что срок домашнего ареста продлен до 1 июня.

Вместе с этим, были внесены изменения в ограничения для Фахрутдиновой на это время. Так, ей теперь разрешено обращаться к врачу, гулять по поселку, в котором она проживает, общаться по телефону с адвокатом.

Напомним, подозреваемой по этому делу также проходила замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева. Она покончила с собой в собственном доме. Следственные органы в смерти женщины криминальный характер не обнаружили.

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