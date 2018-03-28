В Казани суд продлил домашний арест фигуранту дела Минздрава Татарстана
В Казани Советский районный суд продлил срок домашнего ареста фигуранту дела Минздрава Татарстана Елене Фахрутдиновой, которую подозревают в мошенничестве на пять миллионов рублей. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия.
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