СК и ФСБ занялись делом воронежского адвоката, обманувшего студентку

Следователи и сотрудники ФСБ занялись делом 26-летнего адвоката, подозреваемогопо статье «покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба». В марте молодой человек получил от студентки воронежского вуза 85 тысяч рублей. Адвокат уверил ее, что поможет «договориться» с преподавателем, и тот проставит все зачеты.