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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

СК и ФСБ занялись делом воронежского адвоката, обманувшего студентку

Девушка передала ему 85 тысяч рублей.

Следователи и сотрудники ФСБ занялись делом 26-летнего адвоката, подозреваемогопо статье «покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба». В марте молодой человек получил от студентки воронежского вуза 85 тысяч рублей. Адвокат уверил ее, что поможет «договориться» с преподавателем, и тот проставит все зачеты.

— Денежные средства присвоил себе, — рассказывают в Следственном комитете. — Мужчина намеревался распорядиться ими по своему усмотрению, однако сделать этого не смог, поскольку был задержан на месте совершения преступления.

Правоохранители выясняют подробности, допрашивают свидетелей. Расследование дела продолжается.

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