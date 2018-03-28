СК и ФСБ занялись делом воронежского адвоката, обманувшего студентку
Девушка передала ему 85 тысяч рублей.
Девушка передала ему 85 тысяч рублей.
Следователи и сотрудники ФСБ занялись делом 26-летнего адвоката, подозреваемогопо статье «покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба». В марте молодой человек получил от студентки воронежского вуза 85 тысяч рублей. Адвокат уверил ее, что поможет «договориться» с преподавателем, и тот проставит все зачеты.
— Денежные средства присвоил себе, — рассказывают в Следственном комитете. — Мужчина намеревался распорядиться ими по своему усмотрению, однако сделать этого не смог, поскольку был задержан на месте совершения преступления.
Правоохранители выясняют подробности, допрашивают свидетелей. Расследование дела продолжается.
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